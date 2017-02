Beilstein/Fußball Vom Aufstieg spricht erst einmal niemand

Bewertung der Neuzugänge

Eins mit Sternchen – nur so kann hier die Schulnote ausfallen. Mit dem inzwischen zum Kapitän aufgestiegenen Marcel Krauß, der auch entscheidende Tore beisteuerte, Turgay Tayhan (Vogt: „Er hat sich zu einem Führungsspieler entwickelt“), Masallah Cihanoglu, den der Coach als „überragenden Zehner“ und „für diese Liga eigentlich zu gut“ einstuft, sowie Eigengewächs Marc Schaubach haben vier Sommerneuzugänge beim TGV voll eingeschlagen. Der erst 18-jährige Schaubach stand in allen 15 Saisonspielen auf dem Platz. „Von seiner Dynamik und Präsenz war ich von Anfang an überzeugt“, lobt Vogt den Abwehrspieler. Im Winter hat man nun mit Marcel Zürn, der für die defensive Außenbahn in Frage kommt, den nächsten vielversprechenden Youngster vorzeitig aus der A-Jugend hochgezogen. Zudem stieß mit Arber Osmanaj (Blau-Weiß Heilbronn) ein erfahrener Allrounder zum Team. Bester Spieler

Den gibt es nicht, sagt zumindest Manuel Vogt. Stattdessen betont er: „Unsere Stärke ist das Kollektiv.“ Wegen seiner 14 Tore in den 13 Spielen, in denen er mitwirkte, muss man aber den Namen von Torjäger Felix Böttcher nennen. Im Sommer schlug dieser Angebote aus der Landesliga aus, um als Beilsteiner mit dem TGV Erfolge zu feiern.

Größte Enttäuschung

Auch hier braucht es wieder die Lupe, um etwas zu finden. „Selbst in Zeiten von WhatsApp schaffen es leider nicht immer alle, sich vom Training abzumelden. Wenn ich die Übungen konzipiere, macht es für mich aber schon einen Unterschied, ob wir 18 oder 20 Spieler auf dem Platz haben“, sagt Vogt, weiß aber auch, dass er damit auf ganz hohem Niveau jammert.

Ausblick und Prognose

„Favorit ist für mich Obereisesheim mit seinen starken Individualisten. Zudem rechne ich mit dem TSV Löwenstein“, schätzt Vogt die Lage an der Tabellenspitze ein. Mit „vorne mitspielen“, nennt er die eigene Zielsetzung des aktuellen Zweiten. „Wir wollen bewusst den Druck von der Mannschaft weghalten“, erklärt der Spielertrainer, der davon ausgeht, dass bereits die ersten vier Partien Aufschlüsse über den weiteren Saisonverlauf geben. „Mittelfristig“, räumt Vogt ein, „ist die Bezirksliga aber schon unser Ziel“.