Beilstein/Fußball Beim TGV Beilstein sitzt der Schock noch tief

Etwas ins Stolpern geraten ist der Fünfte FV Oberstenfeld

in der Vorwoche, als nach acht Spielen ohne Niederlage eine Auswärtsschlappe beim TSG Steinheim stand. „Wir waren auch in Steinheim die bessere Mannschaft, aber trotzdem gut, dass mit TKSZ jetzt genau der richtige Gegner zu uns kommt“, meint FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan. TKSZ Ludwigsburg ist mit nur fünf Punkten das Schlusslicht der Liga. Aber: Der FVO muss den Ausfall der beiden rotgesperrten Leistungsträger Muhammet Desteki und Mehmet Cakir kompensieren.

Klar in der Außenseiterrolle ist der TSG Steinheim,

der beim Dritten, dem GSV Pleidelsheim,

gastiert. „Wir reisen mit dünnem Kader an, haben auch einige angeschlagene Spieler. Pleidelsheim ist klarer Favorit“, so TSG-Coach Rainer Schreiber, dessen Elf als Tabellenzehnter nur fünf Punkte von einem Abstiegsplatz trennen. Wieder in Bestbesetzung kann dagegen der GSV auflaufen, denn mit Tim Weiden und Max Singer ergänzen zwei Urlaubsrückkehrer den Kader und auch Aaron Hachmann ist nach seiner Sperre zurück. „Wenn der TSG seine Routiniers reaktiviert, trifft unsere junge Truppe auf jede Menge Erfahrung – das wird ein gutes Spiel“, ist GSV-Coach Frank Weiden überzeugt.

Für Anadolu Marbach

steht bei der SGM Hochberg/Hochdorf ein „echtes Sechs-Punkte-Spiel“ an. „Wenn wir im Abstiegskampf überhaupt noch mitmischen wollen, müssen wir hier punkten, auch wenn wir personell nicht so toll aufgestellt sind“, macht Anadolus Cem Caliskan klar. Mit der fünf Punkte besseren SGM, die momentan den Relegationsplatz belegt, treffen die vom Abstieg bedrohten Marbacher auf einen Gegner in Schlagdistanz.

„Der Schock sitzt noch tief“ beim TGV Beilstein,

der in der Kreisliga A1 Unterland am vergangenen Wochenende beim weit abgeschlagenen Schlusslicht SSV Auenstein unterlag und auf Platz drei zurückfiel. „Die Lage ist angespannt, das hätte einfach niemand erwartet“, berichtet TGV-Coach Björn Gehl vor dem um 15 Uhr anstehenden Heimspiel gegen den TSV Löwenstein. Der TSV steht nur zwei Punkte und zwei Plätze schlechter als der TGV da und wird eine „echte Herausforderung“ werden. Denn: Dem TGV fehlen mit Arber Osmanaj und Masallah Cihanoglu gleich zwei rotgesperrte Akteure, hinzu kommen einige angeschlagene Spieler, hinter deren Einsatz noch ein Fragezeichen steht.

In der Kreisliga A2 Rems-Murr wurde das auf den 29. März datierte Nachholspiel der SVG Kirchberg

gegen den FC Welzheim nochmals verlegt. Es wird nun am 20. April in Welzheim angepfiffen. Am morgigen Sonntag ist die SVG nach spielfreier Woche nun wieder am Drücker. Um 15 Uhr hat die Kugler-Elf die Möglichkeit, sich gegen den zwei Punkte und einen Platz besseren FC Sulzbach zu beweisen. „Damit treffen wohl die zwei unterschiedlichsten Teams der Liga aufeinander“, so SVG-Trainer Björn Kugler. Denn: Die SVG kann getrost als Mannschaft der Stunde bezeichnet werden, hat sie sich in der Rückrunde doch kontinuierlich aus dem Tabellenkeller auf Rang sieben gekämpft. Die Gäste haben hingegen zuletzt sechs Niederlagen in Folge kassiert. „Die Pause hat uns gutgetan, aber die Sulzbacher werden die Punkte sicherlich nicht kampflos hergeben“, glaubt Kugler an ein spannendes Spiel.

Um 11 Uhr eröffnen die Sportfreunde Mundelsheim,

die auf dem neunten Platz rangieren, den Spieltag der Kreisliga B2 Enz-Murr. Sie haben den zwei Plätze besseren SGV Murr II

zu Gast.

Um 12.45 Uhr empfängt der mit 28 Punkten drittplatzierte FC Marbach II

den Spitzenreiter SGV Freiberg II. Zwölf Punkte trennen die beiden Teams, die Schillerstädter haben bislang aber nur 13 Spiele, also drei Partien weniger absolviert.

Zwischen den Marbachern und dem SGV steht mit 34 Punkten aus 15 Spielen noch der Zweite TSV 1899 Benningen II,

der um 13.15 Uhr beim FV Oberstenfeld II

an den Start geht. Zeitgleich empfängt der GSV Pleidelsheim II

den TSG Steinheim II.



Um 15 Uhr gastiert der GSV Erdmannhausen II

beim GSV Höpfigheim.

Spielfrei ist der VfR Großbottwar II.



In der Parallelstaffel, der Kreisliga B3 Enz-Murr hat der GSV Höpfigheim II

ein spielfreies Wochenende. Um 13.15 Uhr hat dafür der Vorletzte TSV Affalterbach II

den Tabellenneunten TSV Ludwigsburg II zu Gast.