Beilstein Frische lokale Produkte und ein geselliger Treffpunkt in der Gemeinde

Beilstein - Dreizehn Jahre ist es her, dass Jutta Göppel auf die Idee kam, in Beilstein einen Wochenmarkt einzurichten. Klein, aber fein erfreut er sich bis heute großer Beliebtheit. Bürgermeister Patrick Holl unterstützt wie sein Vorgänger die Initiative und stellt den Kelterplatz kostenlos zur Verfügung. „Solch ein Markt hat ja nicht nur eine Versorgungsfunktion, sondern ist auch gesellig“, sagte er gestern Mittag bei einem Rundgang mit seiner Familie. Der Marktgeburtstag wurde zeitgleich mit den Nachhaltigkeitstagen des Landes begangen und rückte deshalb dieses Thema in den Mittelpunkt.