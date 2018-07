Beilstein Franken mit Flamenco im Blut

Dass die beiden viel reisen, liegt in der Natur der Dinge, erklärte Pascal: „Flamenco kann man nicht an einer Universität studieren, dazu muss man auf Reisen gehen und die Meister des Instruments suchen.“ Das haben sie mit so viel Erfolg gemacht, dass man sie ohne weiteres ebenfalls als Meister auf der Flamenco-Gitarre bezeichnen kann. Das Publikum auf der Burg war begeistert. „Die sind gut, richtig supergut!“, schwärmte eine Frau schon in der Pause.