Beilstein Forstjahr der Katastrophen und Tränen

Das fing in der Einschlagssaison an, in der häufige Niederschläge zwar dem Forst nützten, die Holzernte aber erschwerten. „Die Saison war ungewöhnlich lang und die Bereitsstellung für die Kunden ging nur schleppend voran“, erzählte Oliver Muth. Eine besondere Herausforderung waren dann die darauf folgenden Winterstürme, die im Landkreis Heilbronn gewütet und für jede Menge Sturmholz gesorgt haben: „Alleine bei uns waren es 750 Festmeter.“ Da aber in ganz Deutschland Sturmholz angefallen war, waren die Sägewerke sehr gut ausgelastet. Meist handelte es sich bei dem Sturmholz um Fichte, die sehr beliebt beim Borkenkäfer ist, weshalb die Waldarbeiter die Hölzer sorgfältig und schnell aus dem Wald holen mussten.