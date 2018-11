Beilstein Fördergelder für Schulsanierung?

Sowohl die Grundschule wie auch das Herzog-Christoph-Gymnasium sind in die Jahre gekommen. Schon lange besteht hier Sanierungsbedarf. Jetzt wird das Thema allerdings akut und es landete auf dem Tisch des Gemeinderats. Anlass dafür sind die neuen Förderprogramme von Bund und Land. Die Stadt Beilstein hat bei einer ersten Ausschüttung schon 183 000 Euro für eine ELA-Anlage sowie die Installation eines neuen NWT-Raums erhalten. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, ob in einer weiteren „Förderrunde“ noch einmal Gelder für eine Grundsanierung der Schulen beantragt werden sollen, so der Bürgermeister Patrick Holl: „Allerdings endet die Frist am 31. Dezember.“ Nicht das einzige Manko: „Das Programm würde uns auch eine Zeitdauer von drei Baujahren für die Sanierungen vorschreiben.“