Beilstein Einfach, praktisch und richtig gute Musik

Bewusst habe man die Veranstaltung nur mit einer Handvoll Helfer angelegt. „Damit die, die immer mitanpacken, auch was davon haben“, so Böttcher. Man habe es nicht groß angekündigt, weil es in kleinem Rahmen bleiben solle.

Einfach und praktisch ist das Essensangebot mit Selbstbedienung. „Alles in Flaschen, wegen der Wespen“, erwähnte Böttcher beispielsweise. Die Idee zum musikalischen Rahmen kam aus dem privaten Umfeld der Beilsteinerin. Weil Bassist Johannes ihr Sohn ist, weiß sie über die Geschichte der Hobbymusiker Bescheid: „Das gemeinsame Musikmachen hat in der Konfirmandenzeit in Beilstein angefangen.“ Inzwischen sind über 15 Jahre vergangen und das Ergebnis der Entwicklung der Gruppe kann sich hören lassen. Neben Coversongs aus drei Jahrzehnten, von Louis Armstrong über Sting bis Coldplay, präsentierten sie am Sonntag auch ein paar selbst geschriebene Titel. Trotz der besonders heißen Umstände freue sich die Band über die Gelegenheit, quasi als Ferienfreizeitauftakt, spielen zu können, so Johannes Böttcher.