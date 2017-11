Beilstein Eine schöne Tradition wird fortgesetzt

Besonders erwähnt werden Doris Obrzut-Janosik-Mayer und Gisela Göppel. Dank ihrer Initiative und Organisation, begünstigt durch deren Verflechtung in der Szene, sei wieder mal eine tolle Veranstaltung entstanden. Obrzut-Jansok-Mayer und Göppel, die selbst ausstellen, würden „Kunststoff“ in zweijährigem Intervall durchführen. Weiter meint Holl, er habe großen Respekt vor der Umsetzung des „Ausdrucks von Gefühlen und Gedanken, die Menschen bewegen“, wie es seine kunstversierte Ehefrau in Worte fasst.

In der Tat ist die Fülle von Schönem und Außergewöhnlichem beeindruckend. Bildende Künstler haben zum einen die Wände markant mit ihren Leinwänden farben- und formenreich verwandelt. Kunst, die mit Pinsel, Spachtel oder sonstigen unterschiedlichster Technik dienlichen Werkzeugen entstanden ist. „Wie hat er, oder sie, das gemacht“, wird sich auch manch einer beim Anblick der dreidimensionalen Werke, die den Raum eindringlich beseelen, gefragt haben.

Skulpturen und Gefäße aus Bronze, Porzellan, Keramik et cetera wecken auch den Wunsch, solch eine Schönheit in sein Wohnzimmer mit nach Hause zu nehmen. „Die Künstler schaffen es, sich von ihren Werken abzulösen“, bringt Holl die erfreuliche Nachricht der Kaufmöglichkeit. Dazu gehören neben Malereien und Skulpturen, fantastische Fotografie und Goldschmiedearbeiten. Auch das Gespräch mit den Künstlern kann an dem Tag als reiche Erfahrung mitgenommen werden. „Kunst baut Brücken“, meint der Schultes noch. Um Verbindungen zu anderen Kulturen kümmert sich auch der Beilsteiner Freundeskreis Asyl, der sich am Sonntag ebenfalls präsentiert hat.