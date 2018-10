Beilstein - Neue Weihnachtsbeleuchtung, Waldlehrgang oder Unterstützung von Bedürftigen – der Bürgertreff hat in Beilstein in den vergangenen Jahren viel bewegt. Eine Spende von 1350 Euro, von denen mehrere Bänke am Weg entlang des Söhlbaches finanziert wurden, bildet nun die letzte Stiftung der Gruppe.