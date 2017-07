Beilstein Eine Mensa ist allenfalls Zukunftsmusik

Das Beilsteiner Gymnasium betreibt das klassische Sieben-Stunden-Modell. Weil der Lehrplan durch die G9-Ausrichtung nicht so voll ist, gebe es „bis auf einige freiwillige AGs an den Randstunden“ praktisch keinen Nachmittagsunterricht, erklärt Jochen Bär. Das wiederum lasse eine Mensa als überflüssig erscheinen, denn die meisten Schüler verpflegten sich am Mittag selbst oder – im Falle der Älteren – holten sie sich im örtlichen Einzelhandel eine Kleinigkeit. „Die meisten Familien essen erst abends warm“, weiß Bär. Nur die Fünftklässler nähmen mittags an der Verpflegung der Grundschüler im Foyer der Stadthalle teil: Bis zu 60 Essen würden dort täglich konsumiert. Anlieferer dafür ist das Haus der Kinderkirche, es wurde von der Stadt beauftragt.

Ob sich der Elternwille oder politische Vorgaben ändern und damit der Mensabetrieb wahrscheinlicher wird, vermag der HCG-Leiter schwer vorherzusagen. „Wir stehen mit der Stadt als Schulträger in Gesprächen – es gibt sicher einige Ideen, um reagieren zu können“, sagt Jochen Bär, der sich langfristig auch eine Zusammenarbeit mit dem Stadthallen-Restaurant vorstellen könnte, da sich für den Bau einer Mensa auf dem Schulgelände kein Platz anbietet.