Beilstein Eine Lösung finden mit der alle glücklich sind

Beilstein - Wäre es nicht schön, wenn ein Streit zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst werden könnte? Das scheint, angesichts aktueller Politik und globaler Entwicklung fast unmöglich. Auch auf persönlicher Ebene fällt es nicht immer leicht, einen Kompromiss zu finden. Am Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein sind für den Konsens im Streitfall sogenannte Streitschlichter zuständig. Das sind Schüler, die sich ab der achten Klasse der Konflikte ihrer Mitschüler annehmen. Bei der Mediatorenausbildung, die am Freitag startete, bekommen die Schüler dafür die nötigen Werkzeuge an die Hand. Insgesamt vier Tage lang werden die insgesamt 19 Schüler von Maria Holm und Andreas Meinhold vom Heidelberger Institut für Mediation sowie von Schulsozialpädagogin Kerstin Strohl im richtigen Umgang mit Konfliktsituationen ausgebildet.