Beilstein Eigentum verpflichtet auch zu Investitionen

Beilstein - Das alte Forsthaus, direkt neben dem Beilsteiner Rathaus, hat schon bessere Zeiten gesehen. Langsam bröckelt der Putz. „Es besteht erheblicher Sanierungsbedarf“, erklärte Bürgermeister Patrick Holl am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates. Da sich das Gebäude, das einst das Forstamt beheimatet hat, zudem im Sanierungsgebiet „Stadtmitte III“, das noch bis April 2018 läuft, befindet, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. So könne man auf Zuschüsse seitens des Landes hoffen.