Beilstein Die Verkehrssituation bereitet Kopfzerbrechen

Für Bürgermeister Patrick Holl eine schöne Überraschung. „Die Veranstaltung heute Abend ist für uns auch eine kleine Wundertüte“, eröffnete er den Abend. Eine Bürgerversammlung mit einer so großen Beteiligungsmöglichkeit gebe es nicht so häufig. „So können die Beilsteiner einmal den Ball an die Verwaltung spielen“, so der Rathauschef. „Wir beschäftigen uns zwar im Gemeinderat intensiv mit kommunalen Themen, aber wir sind dennoch im eigenen Kosmos.“ Daher sei es ihm wichtig, einmal die Stimmung der Bürger ganz objektiv und neutral einzusammeln und abzugleichen.

Aus diesem Grund verabschiedete sich der Schultes auch direkt zu Beginn wieder und übergab die Moderation des Abends an Irina Rabenseifner und Isabell Waldner von der Wüstenrot Haus- und Städtebau, die im Auftrag und mit dem Gemeinderat ein Entwicklungskonzept erarbeiten. Die beiden Frauen hatten Stellwände mitgebracht, die je einem Themenkomplex in der Stadtentwicklung gewidmet waren: Verkehr, Wohnen, Öffentlicher Raum und Versorgung. Die Bürger sollten ihre Ideen und Vorschläge zur Umsetzung derselben mit Zettel an diese Wände festpinnen und anschließend mit Hilfe von Klebepunkten nach Dringlichkeit priorisieren. Die auf diese Weise ermittelten Wünsche würden dann an den Gemeinderat weitergereicht werden. „Es zählt wirklich jede Meinung“, betonte Isabell Waldner. Schnell fanden sich Gruppen an den Stellwänden ein und lebhafte Diskussionen füllten den Raum.