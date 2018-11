Beilstein - D ie E-Ladesäule mit der „wohl schönsten Aussicht“ befindet sich laut Michael Meyle in Beilstein. Da war sich der Standortleiter der Syna GmbH bei der Einweihung am Montagnachmittag am Kinderhaus Birkenweg sicher: „Die Burg bietet eine Wahnsinns-Kulisse.“ Doch nicht nur Hohenbeilstein und das Schloss wissen zu beeindrucken, auch der Anlass ist quasi historisch, wie der Bauamtsleiter Tim Breitenöder feststellte: „Die erste und bisher einzige Ladesäule im Flecken.“