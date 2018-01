Beilstein Die Idee der Backhäusle-Sanierung wird immer konkreter

Anfang Dezember fand das jüngste Treffen statt, bei dem zum ersten Mal auch das Backhaus selbst besichtigt wurde. „Der Gesamtzustand ist nicht allzu schlecht“, so Geiger. „Es ist trocken, das Mauerwerk ist stabil, es ist nichts eingestürzt. Es sieht nicht nach einem Fass ohne Boden aus.“ Wenngleich Thomas Geiger auch weiß: „Bis in dem historischen Gemäuer das erste Brot gebacken wird, wird es noch dauern.“ Das liegt aber nicht nur daran, dass im Backhäusle das eine oder andere hergerichtet werden muss. „Wir müssen zunächst klare Verhältnisse schaffen“, so Geiger. Deshalb seien bei dem Treffen auch der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl sowie der aktuelle Pächter des Backhauses vor Ort gewesen. Dieser und die Stadt werden nun erst einmal prüfen, ob man relativ unkompliziert eine Art Unterpachtvertrag für die IG zustande bekommt.