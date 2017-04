Beilstein Die ganze Bandbreite der Akkordeonmusik

Beilstein - Freunde von erlesenen Tropfen kamen am Sonntag voll auf ihre Kosten. Doch es waren nicht die Weine, die beim gemütlichen Nachmittag in der Stadthalle im Vordergrund standen, sondern die Musik. Beim Jahreskonzert der Akkordeon-Orchester der Stadtkapelle Beilstein gaben sich die Talente die Klinke in die Hand. Zum ersten Mal wurde in den Pausen neben Kaffee und Kuchen auch Wein serviert. Bis zu vier verschiedene Tropfen konnten die Besucher probieren und wurden dabei von Inge Klaus fachmännisch beraten. Immer wieder lieferte sie, während auf der Bühne der Vorhang den Blick auf das geschäftige Treiben verdeckte, interessante Informationen zu den einzelnen Rebensäften.