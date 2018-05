Schon am Samstag bei „Friendly Elf“ war die zum Festsaal umdekorierte Fahrzeughalle bis zum letzten Platz voll besetzt. Mit Rock- und Pop-Hits wurde zum Auftakt bis in die Nacht gefeiert. Mit einem musikalischen Frühschoppen, serviert von der Stadtkapelle Beilstein, startete das Festprogramm am Sonntag. Und auch einen echten Einsatz mit einer verunglückten Radfahrerin bewältigten die Floriansjünger am Sonntag. „Das nimmt durch die Pedelecs immer mehr zu, vor allem, wenn so schönes Wetter ist wie heute“, berichtete Kircher. Am gestrigen Montag klang das Fest dann mit Musik von Andy Delzemich stimmungsvoll aus.