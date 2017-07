Beilstein Die alten Hasen sind die Schnellsten

Der Buttenlauf zieht alljährlich nicht nur Beilsteiner und Oberstenfelder an. So sagte beispielsweise die Stuttgarterin Paulina Kübler auf Nachfrage von Moderatorin Inge Claus, sie sei von ihrem Freund „zur Teilnahme gezwungen“ worden. Tabea Wolf aus Dürrenzimmern, die gegen sie antrat, nahm es dagegen ganz freiwillig auf sich, mit der schweren grünen Butte auf dem Rücken den Weg zum Langhans hinaufzueilen. Und als ob das noch nicht genug wäre, warteten unterwegs wie immer Hindernisse – Bierbänke, Wippen, niedrige Bögen, quergestellte Anhänger und, quasi als Belohnung vor dem letzten steilen Anstieg, ein Schluck Wein. Hinter dem Burgtor warteten eine scharfe Kurve, der zweite Moderator, Bürgermeister Patrick Holl, und nochmals ein Anhänger. Zu ihm führten Leitern hinauf, oben mussten die Läufer das Wasser in auf einer Waage stehende Kübel leeren. Die Zeit wurde gestoppt, nachdem die Läufer wieder mit beiden Beinen auf dem Boden standen.

Insgesamt wurden 20 Läufe mit jeweils zwei bis drei Personen absolviert. Dabei geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch darum, möglichst wenig Wasser auf der Strecke zu verlieren. „Pro verlorenem Liter werden vier Sekunden draufgeschlagen“, erklärte Ramona Weller, die die Starter registrierte. Warum tut man sich so etwas an? „Just for fun“, meinte Svenja Schettler, die nach fünf oder sechs Kinderläufen in den vergangenen Jahren nun erstmals bei den Junioren mitlief. Respekt hatte sie höchstens vor der Wippe. „Mit 30 Kilogramm auf dem Rücken ist das doch was anderes als mit fünf oder zehn Kilogramm.“