Beilstein Der Beilsteiner Trollinger kommt auch in Japan sehr gut an

Doch zuerst einmal erkundete man das Weingut Sankt Annagarten. Gemeinsam wurde im Wengert ein Eimer Trauben geschnitten. „Die Handlese ist standard bei uns, aber anderswo kennt man das ja so gar nicht“, so Wiedenmann. Nach dem gemeinsamen Mittagessen – zur Ehre der Gäste gab es vorneweg noch eine Festtagssuppe – wurden noch einige Weine verkostet. Auch, wenn vom Weingut Sankt Annagarten der Trollinger bei den Japanern sehr beliebt ist: „Es gibt immer Neues zu entdecken“, so Marcel Wiedenmann augenzwinkernd.

Zwölf Tage sind die Japaner insgesamt in den deutschen Weinbaugebieten unterwegs. Dabei steht auch der Kulturaustausch zwischen den beiden Ländern im Mittelpunkt. „Wir haben gute Beziehungen mit den deutschen Winzern“, sagt die Mitbegründerin der „Roten Rose“, Sachiko Matsuda. „Wir kommen nach Deutschland, um den Kontakt zu pflegen.“

Im Falle der Wiedenmanns ist aus dem guten geschäftlichen Kontakt auch schon so etwas wie ein familiäres Freundschaftsverhältnis entstanden. Nach dem mittaglichen Maultaschenessen sitzt man im Weingut Sankt Annagarten dann auch noch gemütlich und eifrig plaudernd bei Kaffee und Hefezopf zusammen. Marcel Wiedenmann selbst war bereits acht Mal in Japan und hat seinen Wein dort bei Messen vorgestellt. „Das Weingut Sankt Annagarten ist in Kobe sehr beliebt“, sagt Noriko Sakanoue-Schuck.