Beilstein Den Zauber vergangener Zeiten erweckt

Wie sie da so steht, in langem Gewand, mit wärmendem Schaltuch über dem Kopf, den Knotenstock in der Hand und den Huckekorb auf dem Rücken, sieht Stefanie Keller selbst so aus wie frisch aus einem Märchenbuch entstiegen. Und wenn sie dann, mit variabler Stimme und ausdrucksvoller Gestik, zu erzählen anfängt, von Wotans Wilder Jagd, vor der man sich in den Raunächten in Acht nehmen sollte, von Frau Holle, die viel mehr ist als die bekannte Märchenfigur im gleichnamigen Grimm’schen Märchen, oder von den Nornen, die den Schicksalsfaden spinnen, dann lauschen große und kleine Leute gebannt. Besonders stimmungsvoll ist die Atmosphäre im dunkler werdenden Wald oberhalb der Burg, nachdem einige Laternen entzündet wurden, die die Kinder dann abwechselnd tragen dürfen.