Beilstein Das alte Herz soll wieder schlagen

Beilstein - Seit vor ein paar Jahren der Bäcker ausgezogen ist, wird die Alte Kelter in Beilstein kaum noch genutzt. Ein Jammer, haben sich etliche Beilsteiner gedacht, denn der schöne Fachwerkbau mit dem markanten Freiluftbereich könnte eigentlich das Herz der Stadt werden. Geboren wurde die Idee bei einem der ersten Treffen des Asylkreises in der Kelter. Das war 2015. Nach einem – wie Ingo Blickle, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche es nennt – „spontanen und zweckfreien Konzert“ im Jahr 2016, das ausgesprochen gut angekommen sei, soll nun Nägel mit Köpfern gemacht werden. Am Samstagabend fand ein Open-Air-Konzert mit Bewirtung unter dem Motto „Knusprig und live. Die Alte Kelter hat’s noch drauf“ statt. Ziel der Veranstaltung: Engagierte Menschen für die Idee eines von Ehrenamtlichen betriebenen Kelter-Cafés zu gewinnen, das ein- bis zweimal pro Woche geöffnet haben soll. „Das bedeutet einen Bedarf von insgesamt 20 bis 30 Mitarbeitenden bei zweimaliger Öffnung pro Woche, wenn einmal im Monat eine Schicht übernommen wird“, war auf den Flyern zu lesen, die auf den mit Efeuzweigen und Windlichtern geschmückten Biertischen auslagen.