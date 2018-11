Beilstein Bürger setzen sich für den Lärmschutz ein

Mundelsheim - Ein Sommerabend mit Freunden im Garten oder am Samstagmorgen ausschlafen – das sind Dinge, die wohl jeder genießt. Den Anwohnern der Schmidhausener Straße geht es da nicht anders, aber „manchmal habe ich schon das Gefühl in Stuttgart-Mitte zu leben“, erklärt Heidi van der Meer ihre Sorgen mit einem Augenzwinkern. Von 5.30 Uhr an starte der Berufsverkehr, am Abend dasselbe: „Und im Sommer kommen noch Motorradfahrer dazu.“ Besserung ist nicht in Sicht: Wenn erst einmal die „Hartäcker“ bebaut sind, rechnet sie sogar mit noch mehr Lärm. Nun kann der Schwabe bruddeln – oder er nimmt die Sache in die Hand. Mit Volker Althenaehr, Andreas Budde, Tanja Ebinger-Ascher, Günter Harsch und Hans Kussmann hat Heidi van der Meer die Bürgerinitiative „Lärmschutz jetzt!“ ins Leben gerufen, die sich für durchweg Tempo 30 mit stationärer Messeinrichtung einsetzt – unter anderem mit einem Aufruf im Mitteilungsblatt.