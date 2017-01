Beilstein - Nach bisherigem Ermittlungsstand hat ein 70-Jähriger am Sonntagabend in Schmidhausen eine gefrorene Wasserleitung auftauen wollen, wobei es zu einem Brand gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Mann eine Heißluftpistole an die Leitung im Bereich eines Spülkastens im Bad. Dieser fing nach einiger Zeit Feuer, das auf den dahinter befindlichen Dachstuhl übergriff. Da der Brand noch rechtzeitig bemerkt wurde und die alarmierten Feuerwehren aus Beilstein sowie Oberstenfeld rasch einschreiten und die Flammen löschen konnten, blieb es bei einem Sachschaden von 20 000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.