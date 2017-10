Beilstein Bottwartalbahn beeinflusst die Jahrzehnte

Variante 2: Verschiebung gen Westen

Diese Variante verläuft ähnlich zu der ersten Variante, schont im Gegenzug aber die Entwicklungsflächen. „Die Zugänglichkeit ist allerdings erschwert“, so Weber. Variante 3: Kopplung mit Umgehungsstraße

Der dritte erarbeite Vorschlag sieht eine Bündelung der Trasse der Bottwartalbahn mit der geplanten Umgehungsstraße vor. „Das führt zu keinerlei Beeinträchtigungen der Ortslage“, erklärte Klaus Weber. Eine Freihaltung von Flächen wäre nicht nötig. „Aber wenn die Bahn außerhalb der Stadt liegt, wird diese kaum genutzt werden“, gab der Diplom-Ingenieur zu bedenken.

Variante 4: Straßenbahn in der Hauptstraße

Eine letzte und unwahrscheinliche Möglichkeit wäre es, die Stadtbahn künftig auf der Hauptstraße fahren zu lassen. „Hier wäre aber ein vollständiger Umbau nötig“, räumte Klaus Weber direkt ein. Aufgrund der hohen Kosten und des hohen Aufwands schied diese Möglichkeit direkt aus.

So vielfältig wie die Varianten fiel dann auch das Meinungsbild der Stadträte aus. Die Geister schieden sich dabei an „einer Frage der Philosophie“, wie Bürgermeister Patrick Holl es ausdrückte. So gab es etwa die Verfechter eines Abrückens der Trasse in Richtung Westen, wie etwa Oliver Muth (FWV): „Eine Umsetzung der Bahn wird es frühestens in 15 Jahren geben, wenn denn überhaupt. Es ist grob fahrlässig, da unser Entwicklungspotenzial einzuschränken. Wolfgang Behr (FDP) wies ebenfalls auf die Dringlichkeit eines Gewerbegebietes hin. Ramona Weller (FWV) stimmte dem zu: „Für die Umgehungsstraße wird auch schon Fläche freigehalten.“ Außerdem sei zu überlegen, ob statt vieler Haltestellen ein zentraler Stopp – etwa am Freibad – eingeplant werden sollte.

„Das ist genau die Haltung, aus der auch schon die Umgehungsstraße rausgelegt wurde und weswegen diese jetzt noch nicht kommt“, warf Oliver Kämpf (CDU) ein. Peter Gruner (Initiative) konnte hier nur beipflichten: „Die Bahn sollte doch zum Bürger kommen. Wir wollen die Autos schließlich von der Straße haben“, betonte er. Es sei an der Zeit, Beilstein klar als eine Wohngemeinde zu positionieren. Auch Brigitte Kobiela (CDU) stimmte dem zu: „Ich will die Bahn nicht mit dem Fernglas suchen müssen.“ Außerdem sollten auch Schüler und Senioren diese nutzen können.

„Wir haben mit diesen Varianten eine Grundlage für Diskussionen“, konstatierte Bernd Kircher (SPD). Die soll demnächst fortgesetzt werden – die finale Entscheidung für eine Trasse steht noch aus.