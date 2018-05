Beilstein/Bottwartal Tapfere Schwaben und Erdbeerbowle

Beilstein - Für Hans-Jürgen Stritter war nach dem letztmaligen Einsatz auf dem Weingut Kircher eines rasch klar: Bei der nächsten „Wein, Wandern und Genuss“-Veranstaltung wolle er gleich wieder als Vorleser an dem Genuss-Standort eingesetzt werden. „Einfach weil es mir dort saumäßig guat gfalla hat“, lautet sein frischer Kommentar und Stritter erinnert sich munter weiter: „Die Familie Kircher ist sehr herzlich.“ Eine Eigenschaft, die man auch als Gast spüre. Darüber hinaus habe ihm die wunderbare Location ebenfalls sehr gefallen, die seit 2010 ununterbrochen die Gastgeberrolle übernommen hat. Bereits in den vorangegangenen Jahren hat der geübte Vorleser seine Unterstützung bei den diversen teilnehmenden Veranstaltern angeboten, um der beliebten Wander- und Ausflugsveranstaltung seine Stimme zu leihen. Ihm gefällt die Aufgabe sehr. Der Oberstenfelder liebt es geradezu, anderen vorzulesen, und er liebt das Schauspiel. Ein Grund, weshalb er seine Lesezeit auch mit ausdrucksvoller Gestik und Mimik ausgestaltet, denn „ich will den Spaß an den Texten an meine Zuhörer weiter vermitteln“. Für ihn sind das gleichzeitig Momente, in denen man „irgendwie auch Glück weiterschenken kann“. Seinen Stimme und das Vorlesen trainiert Hans-Jürgen Stritter übrigens regelmäßig: im Seniorenheim und in Büchereien, wo er seinem jeweiligen Publikum die ausgewählten Texte mit geübter Stimme vorträgt.