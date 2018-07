Beilstein Bestandsschutz auch bei Verkauf und Erbe

Beilstein - Wer sich also an Vorgaben hält, hat es versäumt sein Grundstück nun finanziell aufzuwerten?“ Mit klaren Worten hat Dietmar Rupp (FWV) die große Änderung im Entwurf des Bebauungsplans für das Wochenendgebiet „Wanne“ zusammengefasst. Der ist am Dienstag mitsamt Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie einiger Anwohner im Gemeinderat gelandet. Das Gebiet hatte sich über viele Jahre hinweg „wild“ entwickelt – die Verwaltung will dem nun aber einen Riegel vorschieben, betonte Bürgermeister Patrick Holl: „Wir wollen ganz klar auf lange Sicht wieder hin zum Wochenendhaus-Charakter.“