Beilstein Aussteiger aus umstrittener Freikirche siegen vor Gericht

Zwang, Drohungen und Einschüchterung

Die fundamentalistische Freikirche glaubt an eine strenge Auslegung der Bibel sowie an die baldige Wiederkehr Jesu und zahlt daher keine Gehälter, versorgt Mitglieder aber im Alter. Doch die beiden hielten es irgendwann nicht mehr aus in der Freikirche, wie sie in der Verhandlung getonten. „Das Leben in den Missionshäusern ist geprägt gewesen von beständigen Einschüchterungen, Drohungen und Zwang“, berichteten sie. Sie hätten schlichtweg Angst gehabt, die Glaubensgemeinschaft zu verlassen, da sie massiv unter Druck gesetzt worden seien. Als sie von Kindesmissbrauch und Sexskandalen in der Gemeinschaft erfahren hätten, seien sie 2013 ausgetreten. „Eine Rückkehr ist völlig ausgeschlossen“, betonen sie.