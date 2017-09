Beilstein Auch mit Hundert sprüht Max Schuster vor Lebensfreude

Beilstein - Als Max Schuster geboren wurde, brachte der Erste Weltkrieg Not und Elend über Deutschland und Europa. Es war der 21. September 1917, als er in Stuttgart in der Landeshebammenschule, dem heutigen Katharinenhospital, das Licht der Welt erblickte. Der Vater, Felix Schuster, war Architekt und Professor an der Staatsbauschule. Die Familie, zu der Mutter Melanie und eine neun Jahre ältere Schwester gehörte, lebte in einem gut bürgerlichen Viertel am Hoppenlaufriedhof.