Beilstein Abenteuerliche Taxifahrten auf dem Pikipiki

Wenn wir oder auch andere Bewohner unseres Dorfes in die nächste Stadt fahren möchten, um auf dem Markt etwas zu kaufen, Geld bei der Bank abzuheben oder einen Freund zu besuchen, ist das nicht ganz so einfach wie in Deutschland. Es gibt hier kein offizielles Bussystem, und auf dem Land fahren diese sowieso nicht. Unser erstes Verkehrsmittel nach dem Verlassen des Kinderheims ist ein Pikipiki – ein Motorradtaxi.

Bei der Auswahl sollte man als sicherheitsbewusster Deutscher als erstes darauf achten, ob ein zweiter Helm vorhanden ist. Im Anschluss wird mit dem Fahrer der Preis ausgehandelt, um später nicht über den Tisch gezogen zu werden, denn als Mzungu, also Weißer, gilt man hier automatisch als reich. Erst nach Fahrtantritt zeigt sich, ob die Wahl auf einen guten oder schlechten Fahrer gefallen ist. Die meisten Fahrer passen ihre Geschwindigkeit zwar der absolut nicht ebenen Staubstraße an, es gibt aber auch welche, die meinen, Schnelligkeit ist der beste Weg zum Ziel. So passiert es immer wieder, dass man gewaltige Sprünge auf dem Sattel des motorisierten Pferdes macht und krampfhaft versucht, sich an allem festzuhalten, um nicht den vorzeitigen Abgang zu machen.