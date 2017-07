BdS Oberstenfeld Staufer und Könige der Lüfte

Nach einem Kaffee durften wir an einer spannend gestalteten Flugvorführung teilnehmen, die uns dank fachkundiger Ausführung neue Einblicke in das Reich der Greifvögel bescherte. Beim Rundgang durch die Burg gab es vieles zu entdecken und zu bestaunen – wie die nahe Verwandtschaft unserer Vögel mit den Flugsauriern.

Unser Bus brachte uns dann wieder nach Bad Wimpfen zurück, wo wir hoch über dem Neckar am Blauen Turm bei einem gemeinsamen Abendessen den Ausflug ausklingen ließen. Mit vielen neuen Eindrücken kam unsere Truppe um 21 Uhr wieder am Bürgerhaus an. Ein herzliches Dankeschön an Regina Jegliewski für die Ausarbeitung, Planung, Buchung und Durchführung dieses tollen Events.