Heidenheim - Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Dem 1. FC Nürnberg unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt 2:3. Der SV Sandhausen hat sich dagegen mit einem Erfolg auf das Pokal-Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 eingestimmt. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewann Sandhausen 2:0 und schaffte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Start in die Rückrunde.