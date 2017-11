Bamberg - Nach dem Brand in einer Asylunterkunft im fränkischen Bamberg mit einem Todesopfer haben die Ermittler bisher keine Hinweise auf einen Anschlag gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Brandfahnder dürfte das Feuer in dem Zimmer, in dem die Leiche entdeckt wurde, ausgebrochen sein. Die Polizei korrigierte die Anzahl der Verletzten mit Rauchvergiftungen leicht nach oben auf 15. Sieben von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Der Brand war um 3.00 Uhr in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.