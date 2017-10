Esslingen - In einem Wohnhaus in Esslingen sind in der Nacht zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei in Reutlingen geht von einer Beziehungstat aus. Anwohner hätten gestern Abend zunächst einen Mann gefunden, kurze Zeit später fanden Ermittler in einer Wohnung des Hauses eine zweite Leiche. Heute wurde das Haus von Kriminaltechnikern der Spurensicherung untersucht. Die Hintergründe und die genauen Umstände der Tat seien noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.