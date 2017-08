Stuttgart - Der ehemalige Bayern-Profi Holger Badstuber soll nach Informationen des "Kicker" zum Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart kommen. Über eine Verpflichtung des früheren Fußball-Nationalspielers durch die Schwaben war bereits in mehreren Medien spekuliert worden. "Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Es gibt keine Entscheidung in diese Richtung", erklärte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser dazu im Trainingslager in Tirol. Badstuber wäre ablösefrei, weil sein Vertrag bei den Bayern ausgelaufen ist.