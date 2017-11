Stuttgart - In einer Tiefgarage in Stuttgart hat ein Brand einen Sachschaden von mehreren 100 000 Euro angerichtet. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Feuer war demnach aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Anwohner hörten laut einer Mitteilung der Feuerwehr Explosionen aus der Tiefgarage und meldeten den Brand. Das Feuer sei nach Eintreffen der Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gewesen. Zwei Autos waren aber schon komplett ausgebrannt, weitere beschädigt worden. Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren.