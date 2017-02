Karlsruhe - Ein für Bausparer wichtiger Rechtsstreit könnte heute in letzter Instanz entschieden werden. Der Bundesgerichtshof überprüft die Kündigung älterer Bausparverträge, die für heutige Verhältnisse ungewöhnlich hohe Zinsen abwerfen. Wer so einen Vertrag hat, kann davon profitieren, indem er ihn als Sparanlage möglichst lange laufen lässt und das Darlehen nicht in Anspruch nimmt. Für die Bausparkassen sind solche Altverträge zur Belastung geworden. Seit 2015 haben sie schätzungsweise 250 000 solcher Verträge gekündigt.