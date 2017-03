Backnang - Die Polizei sucht nach einem versuchten Raubüberfall in Backnang den Täter. Eine 45-Jährige befand sich am Montagabend um 21.50 Uhr am Geldausgabeautomat einer Volksbank in der Backnanger Schillerstraße, als sie plötzlich von einem Fremden mit einem Messer bedroht wurde. Der Mann forderte unter Vorhalt der Waffe von der Frau Geld. Weil ein Passant auf die Tat aufmerksam wurde und der Frau zur Hilfe kam, flüchtete der Täter ohne Beute mit einem Fahrrad in Richtung Talstraße.