Cape Tribulation - Bei einem Spaziergang am Wasser ist eine britische Urlauberin in Australien von einem Krokodil angegriffen worden. Die 24-Jährige wurde mit einer Bisswunde am Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht, konnte inzwischen aber wieder entlassen werden, teilte die Klinik mit. Die Frau hatte den Überfall mit ihrer Handy-Kamera selbst gefilmt.