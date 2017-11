Aspach/Sinzenburg - Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 18 Uhr die L 1118 von Kleinaspach in Richtung Oberstenfeld. Kurz nach Sinzenburg kam sie infolge Unachtsamkeit zu weit nach rechts, schrammte dort an Warnbaken vorbei und kam letztlich im Graben zum Stehen. Die junge Autofahrerin blieb beim Unfall unverletzt. An ihrem VW Scirocco entstand Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro beziffert wird.