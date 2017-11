Buenos Aires - Eine Woche nach der letzten Funkverbindung mit dem verschollenen argentinischen U-Boot "ARA San Juan" gibt es keine neue Spur zu dem Schiff. Dies erklärte ein Marinesprecher in Buenos Aires. Während der Nacht hatten lokale Medien über eine Radaraufnahme berichtet, die auf ein Metallobjekt in 70 Metern Tiefe auf der vorgesehenen Route des U-Boots im Südatlantik hinwies. Nach gründlicher Absuche in der Zone sei ausgeschlossen worden, dass es sich um die "ARA San Juan" handelte, so der Marinesprecher.