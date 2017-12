Arbeitskreis Asyl Pleidelsheim Eine schöne Weihnachtszeit für alle Pleidelsheimer

Pleidelsheim

Mit einem wunderbar geschmückten Stand zeigte sich der Arbeitskreis Asyl auch in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Pleidelsheim. Ein Samowar versprach starken Tee. Flüchtlingsfrauen und Frauen des Arbeitskreises hatten Gebäck und Fingerfood vorbereitet – schon die Namen ließen nur Bestes erwarten: Süße Gaben aus dem Morgenland, gefüllte Datteln, syrischer Blechkuchen mit Pistazien, afrikanische Datteltaschen, iranischer Orangenkuchen, syrische Spinattaschen. Auch junge Asylsuchende standen wie einst Joseph in der Weihnachtsgeschichte geschäftig und zurückhaltend mitten im Geschehen.