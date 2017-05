Marbach Personal Training: Lebensqualität bis ins hohe Alter

Marbach - Der Nacken und der Rücken schmerzen. Früher war da mehr Puste beim Treppensteigen und weniger Kilos auf der Waage. Und eigentlich sollte man sich mehr bewegen, aber der Alltagsstress hat das eigene Leben im Griff. Erkennen Sie sich wieder? Dabei ist es nie zu spät, den ersten Schritt zu tun. Und mit Personaltrainerin und Physiotherapeutin Christine König haben Sie dafür auch die richtige Partnerin vor Ort, um sich mehr Lebensqualität und Ausgleich zu schaffen. Dabei geht König ganz individuell - mobil und mit dem nötigen Equipment - auf die persönlichen Wünsche und Zielsetzungen ein. „Das Interesse am Menschen und der Respekt gegenüber jeder Lebensgeschichte ist für mich von höchster Priorität“, betont Christine König. Heißt konkret: Das Training gestaltet sich ganz flexibel und kann dadurch auch unterschiedlich aussehen. Christine König erstellt für Sie einen Trainingsplan, der sich optimal an Ihren persönlichen Lebensalltag anpasst. Training an der frischen Luft oder direkt bei Ihnen vor Ort? Aktiv die Fitness steigern oder lieber eine Entspannungseinheit nach einem stressigen Tag? In einem kostenlosen Erstgespräch können Sie ganz unverbindlich die Möglichkeiten, die es für Sie gibt besprechen. Mit Christine König bekommen Sie eine fachkundige Partnerin, die Ihnen hilft, Ihre Ziele mit Spaß und Begeisterung zu erreichen. Dank ihres physiotherapeutischen Hintergrunds kann König Ihnen schnelle Hilfe bei akuten muskulären und faszialen Verspannungen leisten. Auch nach längerer Krankheit oder der Rehabilitation nach einer Verletzung ist Christine König für Sie zur Stelle. Dabei sind Sie als Kunde nicht nur eine Nummer, sondern stehen pro Termin für eine ganze Stunde im Mittelpunkt. Jeder kann etwas für sein Wohlbefinden und seine Gesundheit tun. Christine König hilft Ihnen dabei. Sie sind nicht allein!