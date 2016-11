Albverein Steinheim Für die Igel eine Burg gebaut

Zuerst wurde ein ebener Untergrund für die Igelkugel geschaffen, die der Albverein beschafft hatte. Von kräftigen Baumstämmen eingerahmt und mit Platten und Steinen eingebaut wurde das neue Zuhause für die Igel geschützt. Wichtig war, dass der Igelburg ein eindeutiger Zugang geschaffen wurde. Herr Hirsch, der Umweltbeauftragte, wies uns ein und packte selbst kräftig mit an, sodass es mit dem Bau zügig voran ging. Weitere Baumstämme wurden aufgeschichtet und daneben Holzpflöcke in die Erde gerammt, um einer Benjeshecke halt zu bieten. Es war eine Freude zu sehen, wie sich die Kinder anstrengten, um das ihre zum Gelingen beizutragen. Sie schleiften und rollten Holzstämme, zerrten lange Äste zur Baustelle. Alles wurde gestapelt und nach und nach entstand eine Igelburg in einer stabilen Totholzmauer mit angeschlossener Benjeshecke. Spätestens im nächsten Frühjahr wird dieser neu geschaffene Lebensraum von einer Igelfamilie bewohnt. In den unzähligen Ritzen und Spalten der Totholzmauer und der Benjeshecke werden sich Singvögel, Kleinsäuger, vielleicht auch Eidechsen und Blindschleichen, sicher aber Insekten tummeln.

Glücklich, müde und zufrieden standen zum Schluss alle vor diesem Tagwerk, das dank der Gäste verwirklicht werden konnte. So erfreulich diese Naturschutzmaßnahme des Schwäbischen Albvereins ist, so bedenklich ist, dass zu ihrer Verwirklichung mehr Gäste beitrugen als Vereinsmitglieder.