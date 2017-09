Albverein Ortsgruppe Marbach Aha-Erlebnisse direkt vor der Haustüre

Achtung: Terminänderung der Pflegemaßnahme im Naturschutz. In den letzten Jahren ging die Teilnehmerzahl an der Pflegemaßnahme der Ortsgruppe ständig zurück. So ist es nicht sicher, in diesem Jahr ausreichend Mitglieder aktivieren zu können, um einen Arbeitseinsatz sinnvoll durchzuführen. Daher bitte ich alle am Naturschutz Interessierten – auch Nichtmitglieder – sich an der Pflegemaßnahme des Gaus zu beteiligen. Wie jedes Jahr werden helfende Hände gesucht, die am Füllmenbacher Hofberg bei Sternenfels-Diefenbach am Samstag, 30. September, von 9 Uhr mitarbeiten. Wir schützen und erhalten dadurch die einmalige Vegetation der Hanglage. Der Hofberg ist gemäht und wir müssen uns um die Abfuhr des Mähguts kümmern. Wer helfen will und kann, soll Arbeitshandschuhe, Gabeln und Rechen mitbringen. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Zur Planung der Fahrgemeinschaften, des Arbeitseinsatzes und der Verpflegung bitte ich um Anmeldung bis zum Donnerstag, den 28. September: Richard Becker, Telefon 0 71 44 / 80 87 00 oder mail@becker-fotografie.de.