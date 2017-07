Für Verdruss sorgte indes ein Schreiben aus dem Landratsamt, wonach der Antrag des Gemeinderates auf eine Änderung der Verkehrsführung in der Lange Straße wohl nicht durchgeführt wird. Das Gremium hatte in seiner April-Sitzung ein Ausfahrtsverbot aus der Lange Straße in die Ochsenkreuzung beantragt. „Soweit sich die Unfallsituation im Bereich der Ochsenkreuzung mit den bereits getroffenen Maßnahmen verbessern lässt, ergibt sich aktuell kein Raum für weitergehende Eingriffe in den Verkehrsablauf“, heißt es in einem Antwortschreiben der Kreisbehörde. Nachsteuern werde man, sofern sich die Notwendigkeit dazu ergebe.

Auch eine Verbesserung der Ausfahrtsituation aus der Talstraße in die Winnender Straße wird nicht in Aussicht gestellt. Markierungen im Einmündungsbereich seien nicht zielführend, da dieser zu schmal dimensioniert sei. „Um die Situation zu verbessern, müsste eine bauliche Veränderung vorgenommen werden“, heißt es in dem Brief. Es folgt noch der Hinweis darauf, dass im Falle eines Umbaus der Lange Straße auch eine Landesstraße betroffen wäre. Die Gemeinde wird gebeten, sich mit dem Anliegen direkt beim zuständigen Baureferat im Stuttgarter Regierungspräsidium zu melden.