Affalterbach Von schwangeren Fahrrädern und Viertele

Der Sketchabend bot Herausforderungen der besonderen Art für die vier Akteure Dieter Hartwig, Conni Weller, Resi Belke und Simone Krabbe, und das, obwohl „Flüstertante“ Heidi Steineck nur selten in Aktion treten musste. Insgesamt acht Sketche wurden aufgeführt, jeder mit neuer Kostümierung und neuem Bühnenbild. Das erforderte im Vorfeld einiges an Gehirnschmalz und bei der Aufführung Windeseile hinter dem Vorhang. Auch wenn die Kulissenwechsel aus Zeitgründen nicht wirklich groß waren, sorgten doch Details dafür, dass man sich schnell in der neuen Szene zurechtfand. Hartwig überbrückte die kurzen Umbau- und Umkleidepausen, indem er aus den Sketchen eine „Moral von der Geschicht‘“ zog und zudem Witze erzählte, die vom Publikum dankbar aufgenommen wurden. Nur einmal gab es ein, allerdings eher amüsiertes, „Buuuh!“ aus dem weiblichen Teil des Publikums, als die Moral lautete: „Hört auf die Fraue, au wenn sie en Vogel hen.“

Überhaupt war die Atmosphäre fast wie im heimischen Wohnzimmer. „Fast alles bekannte Gesichter“, freute sich Hartwig. Und so flogen denn auch schon vor Beginn der Aufführung Scherze zwischen dem Publikum und den Akteuren hin und her. Dann ertönte ein lautes „Zicke zacke, zicke zacke, hoi, hoi, hoi“, , daraufhin wurde der Vorhang zum ersten Sketch geöffnet. In „Lauter Lügen“ ging es um ein Paar auf Hochzeitsreise, das im Lügenzimmer untergebracht wurde. Flugs umgebaut, zeigte die nächste Kulisse eine Freiluftszene mit blühendem Obstbaum. Der absurde Sketch um ein schwangeres Fahrrad, das letzten Endes doch keine Kinder(-räder) bekommen kann, sorgte für Gelächter, das fast bis zum nächsten Beitrag andauerte.