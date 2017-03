Affalterbach - Die Polizei vermutet, dass ein 44-jähriger Hondafahrer alkoholisiert war, als er am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 1127 in Richtung Affalterbach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Er fuhr mehr als 100 Meter über einen zum Teil nicht befestigten Feldweg, bevor er durch die Hecke eines Gartengrundstücks brach. Dabei wurden Büsche und ein Baum beschädigt.