Affalterbach Unscheinbarer Lotse am Wegesrand

Tatsächlich sei der Termin für die für den An- und Abflug in Stuttgart „sehr wichtige Anlage in Affalterbach“ 2020/21 vorgesehen, teilt Kristina Kelek, Sprecherin der im hessischen Langen ansässigen DFS mit. Das Unternehmen plane, bis zum Jahr 2024 alle 60 Drehfunkfeuer im Bundesgebiet zu erneuern, damit sie bis 2029 als Backups für GPS-Systeme zur Verfügung stehen. Spätestens dann sollen alle Flugzeuge grundsätzlich per Satellit navigierbar sein. „Die Crews brauchen aber bei Ausfällen weiterhin bodengesteuerte Alternativen: Deshalb verbessern wir die Drehfunkfeuer“, sagt Kristina Kelek. In Affalterbach werde das UKW-Funkfeuer mit dem Umbau „robuster und unempfindlicher“ gegen Störungen, sagt Kelek, die Fläche der Anlage werde sich in etwa verdoppeln. Allerdings könnte die DFS nicht versprechen, den Umbau in Affalterbach auf jeden Fall bis 2020/21 zu schaffen. „Wir müssen immer wieder die Reihenfolge unserer Projekte daran ausrichten, was für die Flugsicherung aktuell wichtig ist.“ So müssten in der Umbauphase eines Projekts auch genügend andere Anlagen für die Flugsicherung zur Verfügung stehen. Insgesamt seien schon 40 Drehfunkfeuer umgestellt, es gebe noch 20 mit dem konventionellen Verfahren.

Die Anlage in Affalterbach trägt den Namen Luburg und verrichtet auf freiem Feld zwischen Affalterbach und Winnenden unauffällig ihren Dienst. Autofahrer auf der Landesstraße 1127 nehmen das wenige hundert Meter entfernt liegende Häuschen mit der nicht allzu langen Antenne allenfalls aus den Augenwinkeln wahr. In die Schlagzeilen geriet Luburg erst, als im Vorjahr bekannt wurde, dass die Modernisierung geplant ist. Damit würde sich der Radius der Schutzzone von 15 auf zehn Kilometer verringern. Das könnte den Bau von Windkraftanlagen erleichtern. Schließlich müssen Baugesuche für höhere Gebäude nur dann der Landesluftfahrtbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart sowie dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vorgelegt werden, wenn sie innerhalb der Schutzzone liegen. „Wir waren auch schon einmal in unserem Gewerbegebiet betroffen“, erinnert sich Steffen Döttinger an ein Baugesuch in Affalterbach. Die Prüfung des Einzelfalls verlief positiv: Der etwa 15 Meter hohe Kamin eines Industrieunternehmens, der mehr als 600 Meter entfernt lag, konnte gebaut werden.