Affalterbach Überraschende Momente begeistern Publikum

Überraschend gut kommt die Idee an, das Publikum in der Kelter zum gemeinsamen Singen einzubeziehen, die bekannten Tierlieder wie „Summ summ summ“ begleitet Chorleiter Steinhoff jazzig am Klavier. Der absolute Höhepunkt des Abends ist der Pop-Song „Roar“, kraftvoll und rhythmisch vorgetragen von allen Mitwirkenden gemeinsam – als Zugabe gleich zwei Mal hintereinander, was das Publikum ebenso zwei Mal mit viel Applaus quittiert.

Ein ganz besonderer Zauber liegt an diesem Abend über den elf jungen Sängerinnen und einem jungen Sänger der Anne-Frank-Realschule in Marbach, die unter dem Namen S’Chörle als Gastchor die Zuhörer mit drei Liedern begeistern. Die Schüler der achten und neunten Klasse unter Leitung von Musiklehrerin Yvonne Dachner sind mit solcher Freude auf der Bühne zu sehen, dass der Vorsitzende des Liederkranzes Bernd Kühne zu Recht sagt: „Da braucht man sich um den Nachwuchs für Chöre nicht zu sorgen.“