Affalterbach/Tischtennis Das Ende einer Ära nach 27 Jahren

Michael Seibert war mit seinem Turnier sogar Trendsetter: „1991 haben wir erstmals im Tischtennis einen richtigen Centre Court gehabt. Das hat der Oberschiedsrichter damals sogar noch an den Verband gemeldet und gefragt, ob das erlaubt sei.“ Um die Box mit dem Tisch baute er seinerzeit Logen mit je acht Plätzen, die separat verkauft wurden. „Das war zwar vom Tennis abgeschaut, aber im Tischtennis war das eine kleine Sensation. Und ich hab’s erfunden“, sagt Seibert lachend. Jörg Roßkopf sei damals ganz begeistert gewesen.

Aufgrund des Erfolgs der Veranstaltung gab es ab 1992 sogar ein Damenturnier. „Der Direktor von Toto-Lotto sagte damals, dass wir so etwas auch für die Damen machen müssten. Zunächst fand das Turnier in Backnang statt, ab 1999 dann in Affalterbach“, erzählt Seibert. Auch hier liest sich die Siegerliste wie ein Who is Who des Tischtennis, die vierfache Siegerin Qianhong Gotsch ist noch heute, mit 48 Jahren, die beste Spielerin der 1. Bundesliga. Dass man das Damenturnier 1999 erstmals in der Hermann-Müller-Sporthalle in Affalterbach ausgetragen hatte, war auch ein Grund dafür, dass das Herrenturnier im Jahr 2000 hierhin umzog. In Erdmannhausen hatte es Differenzen gegeben. „Und da es mit den Damen in Affalterbach gut funktioniert hatte, sind wir auch mit den Herren dorthin gegangen. Die Tischtennisabteilung des TSV ist letztlich nur wegen desToto-Lotto-Cups gegründet worden“, erklärt Michael Seibert.

Das Damenturnier stieß dann aber irgendwann auf immer weniger Zuschauerinteresse. „Zum Schluss haben wir da internationalen Spitzensport vor gerademal 50 Zuschauern gehabt“, sagt Seibert, weswegen der Lady-Cup 2006 zum letzten Mal stattfand. Für das Herrenturnier ging es noch zehn Jahre weiter, obwohl die Zeit der ganz großen Namen auch hier bereits vorbei war. Es wurde immer schwieriger und vor allem immer teurer, die Top-Spieler zu verpflichten. „Wir haben dann irgendwann mehr Antrittsprämien und weniger Preisgelder gezahlt, weil die Spieler eine gewisse Sicherheit haben wollten“, erinnert sich Seibert. Dennoch, und darauf legt er wert, hätten die Spieler immer den Ehrgeiz gehabt, das Turnier zu gewinnen. „Jörg Roßkopf hat sich sehr gefreut, als er es 2010 endlich geschafft hat.“

Doch mit zurückgehenden Sponsorengeldern und dadurch sinkenden Antrittsprämien waren schließlich kaum mehr die deutschen Spitzenspieler zu ködern, geschweige denn internationale Spitzenklasse. Und so war Thomas Keinath 2016 der letzte Sieger des Toto-Lotto-Cups. „Ich werde demnächst 62 Jahre alt, da kann man auch mal etwas beenden“, hält sich die Wehmut bei Michael Seibert in Grenzen. Aber er sagt auch ganz klar: „Der Toto-Lotto-Cup war so etwas wie mein Baby.“